Нурлан Таубаев и руководитель управления строительства области Тимур Басаров обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По подозрению в получении взятки задержаны первый замакима Атырауской области Справа - Тимур Басаров, слева - Нурлан Таубаев По информации агентства РК по противодействию коррупции, Нурлан Таубаев и Тимур Басаров подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге. – За эту сумму они обещали оказать содействие в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта «Строительство «под ключ» нового больничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области» и общее покровительство, - сообщили в Антикоррупционной службе РК. 3 декабря уголовное дело передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом. Напомним, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Позже адвокат заместителя акима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника. Сам Нурлан Таубаев опроверг свою причастность к совершению коррупционного преступления.