На официальной странице акимата Уральска в Instagram сообщается, что в городе программой комплексного благоустройства дворов на 2021-2023 годы запланировано отремонтировать 150 дворов многоквартирных домов. По программе местные жители могут сами принять участие в благоустройстве своего двора. Заместитель акима города Мирас Мулкай и руководитель ЖКХ г.Уральска Жандос Дуйсенгалиев встретились с жильцами и обсудили эскизный проект дворов, которые планируется благоустроить в следующем году. Ранее во дворах проводилось общее собрание, на котором этот проект был разработан с учетом предложений и пожеланий жильцов. По итогам сегодняшнего заседания будет подготовлена проектно-сметная документация. Стоит отметить, что для участия в программе необходимо провести общее собрание жильцов и сформировать техническое задание после согласия 70% населения.