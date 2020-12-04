В акимате Актюбинской области рассказали про нарушения, которые обнаружили проверяющие на скандальной свиноферме в селе Бестамак близ Актобе. Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Возмущенные вонью, грязью, отходами предприятия жители, потребовали проверить его и закрыть. Обращение было опубликовано в соцсети, там же были видео скотомогильника, куда свозят отходы свинокомплекса, сброс нечистот фермы. Жители утверждали, что они идут в Илек и в почву. На свинокомплексе назначили срочную проверку. 3 декабря в акимате Актюбинской области рассказали об итогах проверки на свиноклмплексе. - С 20 ноября в Бестамаке работала комиссия, в ее составе были специалисты земельной, ветеринарной инспекции, ветнадзора, департамента экологии и других органов, сегодня составили акты, их направили в соответствующие органы, в комиссии участвовали сами жители села, - сообщил первый замакима области Нуржауган Калауов. – То, что был причинен ущерб окружающей среде, земле подтвердилось. Были нарушения экологических и других норм. Материалы передаются в правоохранительные органы, к виновным будут применять меры. - В ходе проверки обнаружены признаки уголовного преступления, которые квалифицируется ст.332 УК РК "Порча земли" со стороны ответственных лиц ТОО «Парижская коммуна 21», началось следствие, - сообщил зампрокурора области Азамат Кустанов. Как сообщили на брифинге, на территории, отведенной ТОО «Парижская коммуна 21», зафиксирована порча земли на площади более 13,8 га. На 5,4 га были вырыты ямы для захоронения твердых и жидких отходов. Вдоль реки построили дамбу, уничтожен плодородный слой. Поверяющие раскопали одну траншею, там оказались не только отходы свинофермы, но и бытовой, строительный мусор. Отходы взвесили – там оказалась 189 тонн. Сумма ущерба за размещение указанных отходов составляет около 42 млн тенге. Выяснилось, что согласно проекту поголовье на свиноферме должно составлять 40 тысяч голов, фактически в среднем 51-52 тысячи, сверх нормативов размещали 11-12 тысяч голов свиней. За уклонение от рабочего проекта готовят материалы в суд. Кишки и внутренности животных на предприятии должны были перерабатывать и использовать для кормления свиней. Но мощность оборудования для этого слишком мала – 500 кг в час. Поэтому отходы закапывали в землю. Фарида ЗАРИП