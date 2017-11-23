21 ноября в социальных сетях стали распространять фото скульптуры с фашистской свастикой на лбу и дорисованными усами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с Instagram Местные жители были возмущены таким отношением к скульптуре. В пресс-службе акима города заявили, что сразу же помыли скульптуру. Начальник МПС УВД г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ рассказал, что, как только стало известно о данном инциденте, на место сразу же выехал участковый инспектор. - Сейчас скульптуру помыли. Вообще данный инцидент расценивается как мелкое хулиганство, - пояснил Муслим ЖАРДЕМОВ. Нужно отметить, что по этой статье вандалам грозит штраф в размере от 3 до 10 МРП, либо арест на 10 суток. Напомним, скульптуру "Джулия" памяти Батырхана ШУКЕНОВА установили на новой площади в 6 микрорайоне на празднование Дня города. Скульптуру было решено установить в Уральске, потому что впервые певец исполнил песню под названием "Джулия" здесь.