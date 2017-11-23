По словам акима Сырымского района Тулегена ТУРЕГАЛИЕВА, население Сырымского района активно поддерживает и принимает участие во всех государственных программах занятости, развития сельского хозяйства и бизнеса. - В этом году бюджет района составил 4,7 миллиарда тенге. Помимо бюджета в 2,5 раза увеличились инвестиции в основной капитал и составил 1,4 миллиарда тенге. Также был отмечен рост валовой продукции сельского хозяйства в районе на 1,5%. В этом секторе трудятся более одной тысячи человек, - отметил Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ. Кроме того, Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ пояснил, что в районе идет активная реализация государственных программ, таких как «Сыбага», «Кулан», «Алтын асык». - Благодаря этим программам в Сырымском районе активно увеличивается поголовье скота. По этим программам, только в этом году было выделено 126 миллионов тенге. А для того чтобы обеспечить население стабильными ценами, проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Если вести отсчет с июня, то было проведено 27 ярмарок, там было реализовано 76 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 25 миллионов тенге, – рассказал аким Сырымского района. – Создано четыре сельскохозяйственных кооператива, которые на сегодня получили 240 миллионов тенге заемных средств на льготных условиях. Стоит отметить, что по программе «Орлеу» 58 семьям была оказана финансовая помощь. На эти средства семьи приобрели 65 голов крупнорогатого скота, 105 голов мелкорогатого скота и две лошади. - По программе «Игилик» 13 человек получили кредит на общую сумму 79 миллионов тенге, на которые было приобретено 1791 голова крупнорогатого скота, 25 голов мелкорогатого скота и 12 лошадей. Также благодаря этому было открыто 20 новых рабочих мест в районе, - отметил аким Сырымского района.