22 ноября в 6.30 в центр оперативного управления УВД Жанаозена

на 40

километре

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре Жанаозена,поступило сообщение об угоне автомобиля марки «Тойота Камри», принадлежащего жителю города. - В ходе следствия установлено, что в этот же день примерно в 8 часов на территории Каракиянского района,на автотрассе по направлению Жанаозен-Жетибай произошло опрокидывание вышеуказанного автомобиля. В результате находящийся за рулем 25-летний житель Жанаозенаот полученных повреждении скончался на месте, - сообщили в ведомстве. По данному факту проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.