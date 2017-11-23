Иллюстративное фото с сайта chp.org ЧП произошло утром 22 ноября в 60 км от поселка Доссор Макатского района. Во время движения транспортного средства загорелись 10 колес прицепа «КамАЗа». - Пожар был ликвидирован в 10.20 часов, жертв и пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС.