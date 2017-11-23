Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 ноября, в областном акимате прошло заседание регионального совета по привлечению инвестиций с участием акима ЗКО. Как рассказал заместитель директора АО СПК "Орал" Артур ДОСКАЛИЕВ, большинство проектов в регионе, которые реализуются по ГЧП, - это сфера образования. - В основном проекты касаются дошкольного образования. На сегодняшний день уже объявлен конкурс по семи проектам, четыре из которых - строительство и эксплуатация детских садов в Акжайыкском, Сырымском районах и два в поселке Зачаганск, - пояснил Артур ДОСКАЛИЕВ. Также Артур ДОСКАЛИЕВ отметил, что в декабре 2017 года будет объявлен еще один конкурс на строительство детсада в поселке Таскала Таскалинского района.