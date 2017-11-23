37-летнюю Аселим НИГМЕТОВУ муж отвез в самарскую клинику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова Как рассказали родные женщины, сейчас она находится в реанимиции, но врачи говорят, что смогут помочь ей восстановиться. - Для ее лечения требуются большие деньги. У нее обгорело 85% тела и понадобится пересадка кожи. В семье растут двое малолетних детей, они учатся в школе. Супруг Аселим работает водителем, а она - учителем казахского языка. Больших сбережений у них нет, а сейчас требуется 5 млн тенге, - сообщили родственники. - Мы просим неравнодушных жителей помочь нам собрать необходимые средства на лечение. Супруг обгоревшей женщины Руслан НИГМЕТОВ 22 ноября отвез ее в клинику в Самару, но сегодня уже приехал обратно, чтобы собрать хоть какую-то сумму на медикаменты и лечение. - Аселим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что ей трудно дышать самостоятельно. Мне тоже обработали ожоги на руках. Надеемся на лучшее, - рассказал Руслан НИГМЕТОВ. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось. Если вы хотите помочь Аселим НИГМЕТОВОЙ, то можете отправить деньги на счет ее супруга - Руслана НИГМЕТОВА - счет в Kaspi bank KZ34722С000017299107. Номер карты 5169 4931 2218 1186. ИИН 780203301835.  