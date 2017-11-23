Елена Георгиевна Югай В управлении здравоохранения области утверждают, что молодые врачи уходят в фармкомпании, на нефтяные предприятия, где платят больше, уезжают в Астану - там подъемные до 2 млн тенге. В Актюбинской области насчитывается 10649 медработников, из них 3607 врачей. Медиков не хватает. Дефицит стараются восполнить пенсионерами. Главврачи уговаривают их остаться после ухода на заслуженный отдых. На данный момент медработников –пенсионеров в области более 300. Двум врачам более 80 лет. Так, 86-летняя врач–дерматолог Елена Георгиевна Югай работает в поликлинике №4 Актобе. Рентгенологу поликлиники №6 Аманжолу Казихановичу Амрееву пошел 81-ый год. Есть врачи, которым за 70 лет. - Спасибо им, что они еще трудятся, - рассказывает руководитель отдела по работе с персоналом Актюбинского управления здравоохранения Гульбаршын Есенбаева. - Молодые специалисты уходят в фармкомпании и на нефтяные предприятия, где зарплата больше, уезжают в Астану и другие города: там единовременное пособие составляет 1 - 2 миллиона тенге, и работать приходится не на селе, а в самом городе. У нас происходит старение кадров . Молодежь ехать в районы не хочет, если даже обучалась по гранту. Те, кто остается, они идут в частные клиники. В этом году с трудом отправили в район 30 молодых специалистов, они учились по сельской квоте, поехали на 3 года. А что дальше? Проблемы с врачами в Хромтау, Алге, Кандыагаше, Шалкаре. Там нет соцпакета, потому что райцентры считаются городом. В облздраве говорят, что с каждым годом дефицит медицинских кадров будет расти – много людей предпенсионного возраста. Врачей, которым 58-80 и более лет -10%, 58-60 лет - 3,4%.