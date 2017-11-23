Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 17 ноября по инициативе прокуратуры города был подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве между прокуратурой, МПС и филиалом АО «ForteBank». - Нововведение позволит сэкономить время автовладельцам и создаст ряд других удобств для граждан города. Оплата на месте безналичным расчетом - это удобный и современный способ. Для впервые нарушивших ПДД и признавших свою вину при оплате штрафа на месте будет автоматически применяться его сокращение на 50% с полным окончанием производства. При этом водители могут оплатить и свои старые штрафы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. К слову, терминалы будут принимать любые банковские карточки и выдавать две квитанции: одну водителю и вторую полицейскому. В рамках данного сотрудничества 22 патрульных экипажа, в том числе 2 микроавтобуса «Автоурган» будут оснащены POS-терминалами.