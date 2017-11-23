Скриншот с видео телеканала "КТК" Зверское убийство произошло в привокзальном кафе, расположенном по ул.Баймуханова. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области, инцидент произошел 19 ноября в 5.30. По предварительной версии, двое посетителей разговарили друг с другом, после чего между ними возник конфликт. Один из мужчин достал нож и нанес множество ударов по потерпевшему. От полученных ранений посетитель кафе скончался на месте. Погибшему было 39 лет, он являлся жителем Актау. Его убийцей оказался 26-летний гражданин Кыргызстана. В настоящее время молодой человек задержан, начато досудебное расследование по ч.2 ст.99 УК РК - "Убийство".