Иллюстративное фото из архива "МГ" В мероприятий приняли участие руководители управлении департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Хайруллин Б.М. и Ибрашев Б.С, работники сферы образования, члены попечительских советов и родительских комитетов, а также руководство школы и колледжи. В ходе мероприятия были разъяснены вопросы формирования антикоррупционной культуры в обществе и его важность, а также основные аспекты работы попечительских советов, получения государственных услуг в электронном формате. В ходе встречи даны исчерпывающие ответы на заданные вопросы. Кроме того, 23 ноября члены мобильной группы «В будущее без взяток. Вместе!» при департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области, провели встречу с жителями поселка Кызылоба Жангалинского района Западно-Казахстанской области. В мероприятий приняли участие руководители управлении департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Хайруллин Б.М. и Ибрашев Б.С, работники сферы образования, члены попечительских советов и родительских комитетов, а также руководства школа. Члены мобильной группы разъяснили участникам мероприятия о важности формирования антикоррупционной культуры в обществе и получения государственных услуг в электронном формате.