Поиски мальчика ведутся вторые сутки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вертолет привлекли для поисков пропавшего на озере мальчика в ЗКО 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет. В 23:00 мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, поиски мальчика длились до наступления темноты и возобновились с рассветом. Сегодня, 24 июня, в 5:00 для поиска ребёнка решено было привлечь вертолёт. На месте работает 21 спасатель. Мальчика ищут не только в воде, но и на суше.