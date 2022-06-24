- На республиканской дороге Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш – Саты-Курметты с подъездом к озеру Кольсай произошёл перелив воды через проезжую часть. Сейчас уровень воды спал, движение автотранспорта проходит в штатном режиме, дорожные службы установили знаки и проводят восстановительные работы полотна, - рассказали в ведомстве.

Кадр с видео В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что 23 июня в Кегенском районе прошёл проливной дождь.В регионе последние три дня действовало штормовое предупреждение из-за сильных осадков.