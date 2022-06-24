Видео с места появилось в сети, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дорогу на Кольсай затопило из-за сильных дождей Кадр с видео В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что 23 июня в Кегенском районе прошёл проливной дождь.
- На республиканской дороге Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш – Саты-Курметты с подъездом к озеру Кольсай произошёл перелив воды через проезжую часть. Сейчас уровень воды спал, движение автотранспорта проходит в штатном режиме, дорожные службы установили знаки и проводят восстановительные работы полотна, - рассказали в ведомстве.
В регионе последние три дня действовало штормовое предупреждение из-за сильных осадков.