Жители ЗКО пересылают друг другу видео с оторванными пальцами ребёнка. В рассылке говорится, что петарда взорвалась в руке школьника. В некоторых сообщениях указано, что это произошло в Аксае, в иных — в Уральске. В других регионах Казахстана так же распространяют это видео, меняя лишь город.

Как оказалось, инцидент произошёл в Нальчике (столица Кабардино-Балкарской Республики, Россия).

— Родители ребёнка спрятали несколько упаковок салюта подальше от сына. Но любопытный третьеклассник нашёл пиротехнику и вынес её во двор. Взяв заряд в левую руку, правой Дамир пытался поджечь фитиль. Но неожиданно петарда взорвалась. Взрыв был такой силы, что ладонь буквально разорвало на две части, — пишет российское издание «Московский комсомолец».

Хирургам пришлось ампутировать безымянный палец и мизинец. Инцидентом заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Тем не менее, тема для Казахстана актуальная. Несмотря на рейды, дети умудряются покупать петарды и не боятся взрывать их в нескольких метрах от школы.