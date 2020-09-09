Иллюстративное фото из архива "МГ" Владельцы автомобилей могут исправить некорректно начисленный налог на транспорт в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов. - Налогоплательщики, которым начислили налог за проданный автотранспорт, либо некорректно начислили налог из-за некорректных характеристик транспортного средства (указан неверный объём двигателя, категория транспортного средства и так далее), могут исправить данные, не выходя из дома. Для оперативного решения подобных проблем и исправления разработан сервис корректировки, – говорится в сообщении. Сервис позволяет в режиме онлайн подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, на исключение проданного автомобиля из базы данных и так далее. - Воспользоваться сервисом можно через налоговый кошелёк мобильного приложения e-Salyq. Необходимо приложить документы о продаже или корректные данные автомобиля. В течение нескольких дней информация будет исправлена. Также в e-Salyq можно посмотреть данные по транспортным средствам, состоящим на регистрационном учёте, и, соответственно, увидеть, по каким транспортным средствам был исчислен налог, – добавили в КГД. Сумму налога на транспорт, подлежащую уплате, можно узнать через портал Комитета госдоходов kgd.gov.kz, портал электронного правительства egov.kz, а также в управлениях государственных доходов по месту жительства либо по номеру единого контакт-центра – 1414. - КГД посредством мобильных приложений банков второго уровня (Kaspi Bank, Халык банк) планирует отправлять уведомления в адрес должников. Пользователи мобильных приложений этих банков получат уведомления об имеющихся суммах задолженности по налогу на транспортные средства, – сообщили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.