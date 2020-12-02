В Уральске владельцы продуктовых магазинов пожаловались на властей, а именно на то, что те им указывают, по какой цене продавать тот или иной продукт. Они собрались 1 декабря в ресторане, чтобы озвучить свои проблемы. - У нас группа, состоящая из 117 владельцев магазинов у дома. Но думаю, оставшиеся владельцы магазинчиков, которых в городе более 500, тоже нас поддержат. Ситуация сложилась следующая. В самом начале карантина в стране с нами встречался Мухтар Манкеев (первый замакима ЗКО - прим.автора), он объяснил ситуацию, попросил войти в положение людей и понизить накрутку на социально-значимые продукты. Мы пошли навстречу. Но это не прекращается. Теперь мы узнаем, что список социально-значимых продуктов увеличивается, а убытки нам никто не возмещает. И в наше положение никто не входит. Недавно в акимате озвучили такие цифры, что в структуре магазинов у дома бОльший процент занимает алкоголь, а социальные продукты - всего 7-8 процентов. Это совершенно не так. Кто дает такие данные - непонятно. Сейчас водка не идет, люди занялись самогоноварением, продажа сигарет также занимает небольшой процент. Сейчас говорят, что теперь нас пойдут штрафовать. Мы все негодуем. У нас в стране рыночные отношения, а по делу получается - нас ограничивают, не дают нам положенные 20% (накрутка на товар - прим.автора). Рыночные отношения не подразумевают ограничения, а если ограничивают, то должны быть субсидии, - говорит предпринимательница Марина Старкова. Владельцев магазинов возмущает и то, что власти планируют построить в городе мини-маркеты, где будет продаваться продукция из стабфонда по сниженным ценам. - А почему бы тогда продукцию из стабфонда не дать нам? Зачем тратить деньги и строить магазины? Зачем этой бабушке ездить куда-то в магазин за дешевым маслом, когда можно будет прийти в наш магазин и купить его у нас. Почему продукты из стабфонда по сниженным ценам отпускаются в супермаркеты, хотя мы лицензии платим одинаково, что магазин 30 квадратов, что магазин в 300 квадратов. У одних обороты - 100-150 тысяч тенге, у других - миллионные, а сумма на лицензию одна и та же. Почему с тем же вопросом - снижение цен на социально-значимые товары - власти не могут пойти к оптовикам? Почему оптовики не снижают цены? Для супермаркетов же они (оптовики - прим.автора) снижают цены. Сейчас у нас тяжелое положение. Многие магазины даже продавцов держать не могут, а ведь мы также платим налоги, создаем рабочие места, - говорят предприниматели. Возмущаются люди и тем, что их штрафуют за отсутствие масок у покупателей и не выданный чек. - Некоторые люди, как нам кажется, зарабатывают на этом. Не успеют товар получить, тут же снимают и говорят, что им не выдали чек. В магазине тоже люди работают, могут забыть выбить, или обслуживают второго покупателя, или просто не успевают выбить чек. А нас тут как тут вызывают налоговики, - говорят собравшиеся. - Меня в суд вызвали, оказывается, я алкоголь продал человеку, которому только через месяц исполнится 21 год. Я так и сказал суду: "Да, я виноват". Мне не показали документ. А кто я вообще, чтобы просить документ, какое уполномоченное лицо? Нас просто посылают при просьбе показать документ, - возмущается Халенов. Владельцы магазинов жалуются, что их расходы растут, а доходы снижаются. - Нас обижает, что люди говорят и пишут в соцсетях о нас один негатив, возмущения. Нас столько хаят, что мы не люди, а сволочи. Что мы хапуги. Что цены на продукты в магазинах растут, но при этом цены на все растут, и на одежду тоже, но весь негатив получаем мы. А между тем наши расходы растут. Сказали купить онлайн кассы - мы их купили, теперь говорят покупайте сканеры (перед продажей продавцы должны будут сканировать сигареты - прим.автора), а они 35 тысяч тенге стоят. И мы их будем вынуждены купить. Сейчас все расплачиваются картами, деньги попадают в банк, и за это банк снимает 3%, а потом еще и за обналичку снимают, - говорят собравшиеся. - На некоторых товарах мы не то что не зарабатываем, убытки получаем. Например, хлеб привозят по 135 тенге, я на него свой макет надела и продала по той же цене 135 тенге. Нет прибыли. Сигареты и водка сейчас вообще не продается, нет у нас прибыли, - говорит Татьяна Кузнецова. Владельцы магазинов у дома просят встречи с властями и курирующими госорганами. - Мы просим, чтобы нас услышало наше местное руководство. Пусть с нами встретятся, давайте обсудим все эти моменты, мы просим помощи. Мы просим встречи с сотрудниками акимата. Если не найти какой-то компромисс, мы вынуждены будем убрать этот товар, и куда людям нужно будет бежать. В "Алтындар"? Мы просим хотя бы нас не штрафовать. Если у государства стоит цель закрыть мелкие магазины, то пусть посчитают, скольким людям мы даем работу. Надеемся, что мы все вместе найдем выход из сложившейся ситуации, - говорит владелица магазина Эльмира Божедомова. Между тем в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития прокомментировали ситуацию с владельцами магазинов. - В список социально-значимых продуктов входит 19 наименований продукции. Когда начался карантин в соответствии с правилами внутренней торговли мы попросили владельцев магазинов накручивать на эти 19 наименований не более 10% (с 26 июня 2020 года торговая надбавка включена в Закон РК "О регулировании торговой деятельности"). Доходы этих предпринимателей ведь состоят не только от продажи этих продуктов. Мы действительно попросили их войти в положение людей, которые остались без работы, без доходов или их доходы снизились. Даже когда мы говорим о социально-значимых продуктах, к примеру, это мука только 1 сорта. Или макароны, но только развесные. И если посмотреть в структуре магазина, то продажа этих продуктов занимает не большой процент. С оптовиками мы тоже и также работаем. Еще один вопрос - проверки с 1 декабря. Откуда у них такая информация? Никто не пошел и не пойдет целенаправленно проверять и штрафовать магазины. Наша цель - разъяснить, цели оштрафовать у нас не было и нет. Даже во время карантина, когда были выявлены нарушения по превышению предельных цен, мы обходились предупреждением. Сейчас мы готовы встретиться с инициативной группой и обговорить все возникшие вопросы, - рассказал заместитель руководителя управления Максат Куланбаев.