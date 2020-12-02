На еле теплые батареи пожаловались жители разных районов города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Когда в квартирах Уральска включат отопление Иллюстративное фото из архива "МГ" 1 декабря на странице новостного портала mgorod.kz в социальной сети Instagram был опубликован опрос: "У вас все нормально с отоплением?" За сутки публикация набрала более 300 комментариев и около тысячи лайков. Большинство опрошенных уральцев пожаловались, что в квартирах холодно, отметив, что в предыдущие годы такой проблемы не было. Более того, на слабое отопление пожаловались жители разных районов города, как жильцы центральных улиц, так и окраин. – Кунаева, 58 тоже холодно, за что сдирают деньги? Пусть АО "Жайыктеплоэнерго" перерасчет сделает, если так будет продолжаться. Не может же быть одновременно по всему городу так быть, - написала пользователь muhambetovadametken. – Северо-восток, 46/1 еле теплые батареи, дома холодно, - написала alenka.1981l. – Дом по улице Карбышева, батареи еле теплые, за все время первый год мерзнем, - отметила pediatr_svetlana_podlojnova. Про аналогичную ситуацию написали жители улиц Монкеулы, Курмангазы, Актюбинская, Ларина, Мухита, Урдинская, Сарайшык, Тайманова, Саратовская, Громовой, Жамбыла, Маметовой, проспекта Абая и Абулхаир хана и не только. Некоторые горожане, напротив, отметили, что в квартирах очень жарко, и порой приходится открывать окна. – Проспект Абая очень жарко, с отоплением все нормально, - написала amidami_2. – У нас жарко, район рынка Караван, - отметил k_aliya_ask. Напомним, на днях жители верхних этажей многоэтажных домов пожаловались на слабое отопление. Тогда в пресс-службе акима города сообщили, что со стороны АО "Жайыктеплоэнерго" проблем нет. Подача тепла идет в нормальном плановом режиме.  