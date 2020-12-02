Сегодня, 2 декабря, в здании департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО собрались владельцы торговых точек, расположенных в торговых центрах и крытых рынках. Люди пришли встретиться с главным санитарным врачом ЗКО Мухамгали Арыспаевым и выразить свое возмущение касательно ограничительных мер в выходные и праздничные дни. – Президент сказал обуздать пандемию и помочь малому и среднему бизнесу. На деле происходит все с точностью да наоборот. Люди переживают банкротство, торговые дома на 30% закрыты, в ТД "Oral Park" было 30 человек, осталось всего 10, торговать нечем, аренду платить нечем, у всех по несколько кредитов, долги. Многие лишились работы, безработица ждет нас после нового года. Мы всю жизнь работали в выходные и праздничные дни, ведь людям некогда ходить за покупками в будни. Сейчас мы просто хотим выжить, а вы не даете нам этого делать. Хватит издеваться над людьми, - возмутился владелец торговой точки в ТД "Московский" Аслан Утепов. Предпринимательница Светлана Бозова отметила, что ей и вовсе пришлось закрыть одну из двух торговых точек, так как она не смогла платить за аренду помещения. – У меня три кредита, аренда, как я это буду оплачивать - ума не приложу. Нам очень тяжело, пожалуйста, услышьте нас, дайте нам работать хотя бы в выходные. Наш единственный заработок - это торговля, она сейчас просто остановлена. Как нам кормить свою семью? Раньше у меня были две точки, сейчас одну пришлось закрыть, потому что мы не осиливаем. Многие побросали свои места, мы на всем экономим, - возмутилась Светлана Бозова. Кроме этого, предприниматели возмутились тем, что некоторые торговые дома продолжают работать в запрещенные дни. Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Уральск Мадениет Танауов ответил, что за этим должны следить члены мониторинговой группы. – Эпидемиологическая ситуация за последний месяц осложнилась. Заболевание коснулось всех слоев населения, болеют в основном взрослые люди старше 60 лет, смертность тоже высокая. В постановление будут внесены изменения. На следующем заседании оперативного штаба мы будем вносить предложение касательно праздничных и воскресных дней. Послабления у нас уже были, мы увеличили время работы некоторых объектов, - отметил Мадениет Танауов. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев отметил, что просьба предпринимателей будет рассмотрена на заседание оперативного штаба. – Учитывая эпидемиологическую ситуацию на территории нашей области на оперативном штабе области будут рассмотрены все те ограничения, которые имеются на сегодняшний день. Там будет принято окончательное решение. Изменения касательно работы объектов, которые не функционировали в выходные и праздничные дни (торговые дома, крытые рынки, движение общественного транспорта, передвижение после 23.00) будут рассмотрены на этой неделе и будет принято решение на этой неделе, - заявил Нурлыбек Мустаев.