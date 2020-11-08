Кроме того, у мужчины отсутствовал страховой полис, найти его по адресу проживания было невозможно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские Атырау проводят оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление автомашин, чьи владельцы не имеют страхового полиса. - Как правило, это незарегистрированный транспорт с российскими номерами. Во-первых, отсутствие страхового полиса само по себе является нарушением. А во-вторых, это создаёт препятствия для отправки автовладельцу уведомления об оплате штрафа (в случае выявления нарушения ПДД), поскольку в таком случае адрес его фактически неизвестен, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. К слову, рейды начались 5 ноября, полицейские уже выявили 12 таких автомашин. - Выяснилось, к примеру, что один из автовладельцев успел «накопить» 34 штрафа на общую сумму в 500 тысяч тенге. Все автомашины водворены на штрафную стоянку, а их владельцы привлечены к административной ответственности по статье 230 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании», - отметили в ведомстве. Между тем с начала ОПМ «Должник 2020», стартовавшего 15 октября атырауские полицейские выявили 192 водителя, на которых «висит» в общей сложности около 14 миллионов тенге штрафов.