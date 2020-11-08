Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-28 октября было проведено мероприятие по выявлению и раскрытию правонарушений в сфере информатизации и связи. - В ходе проведения ОПМ было выявлено и раскрыто 31 правонарушение, из них 26 фактов интернет мошенничества, 4 факта распространения материалов порнографического характера, кроме того один факт незаконного изготовления, производства, приобретение, сбыта или использования специальных технических средств, - пояснили в ведомстве. В качестве примера, в департаменте полиции ЗКО рассказали, что 28 октября этого года 29-летняя жительница города Уральска незаконно распространяла материал порнографического характера через интернет. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 311 УК РК «Незаконное распространение порнографических материалов и предметов», - отметили в ведомстве. - Также был задержан 18-летний житель города, который обманным путем выманил деньги у уральца под предлогом аренды квартиры. Свои ложные объявления мужчина размещал на сайте частных объявлений. Для привлечения клиентов он выкладывал фото квартир, скопировав заранее с чужих объявлений и указывал заниженную цену, которая бы привлекала будущих арендаторов. По телефону мошенник вел деликатную беседу и просил перечислить на электронный кошелек предоплату. Когда потерпевшие перечисляли деньги, мошенник тут же удалял объявления и отключал свой сотовый телефон. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».