Он получил 273 голоса коллегии выборщиков. Исход выборов решился в Пенсильвании, сообщает Informburo.kz.

- Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня лидером нашей великой страны. Работа, которая нам предстоит, будет тяжёлой, но я обещаю вам вот что: я буду президентом для всех американцев – независимо от того, голосовали вы за меня или нет, – написал Джо Байден.

Штаб Дональда Трампа в свою очередь распространил заявление, в котором говорится, что выборы ещё не закончены.

- Мы все знаем, почему Джо Байден спешит выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт в том, что эти выборы ещё далеки от завершения, – говорится в заявлении.

- Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчёт голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия, – подчеркнул Трамп.

- Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с избранием на пост президента США. Надеемся на плодотворное сотрудничество между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес, - написал Президент Казахстана в Twitter.

На президентских выборах США победу одержал Джо Байден. О его победе заявили ведущие СМИ Соединённых Штатов – CNN, BBC, NBC, Associated Press, Fox News. Джо Байден получил 273 голоса коллегии выборщиков, его соперник Дональд Трамп – 214 голосов. Исход выборов решился в так называемом колеблющемся штате – Пенсильвании. Там он заручился 20 голосами выборщиков. В последние несколько часов Байден также лидировал и в других ключевых для исхода выборов штатах – Джорджии, Аризоне и Неваде. Голоса коллегии выборщиков в штатах определяются пропорционально численности населения. Всего выборщиков 538, для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов. Джо Байден объявил о своей победе на выборах в Twitter.Дональд Трамп подчеркнул, что подсчёт голосов ещё не подтверждён официальными лицами по выборам и остаётся прогнозом средств массовой информации.На выборах президента отмечалась беспрецедентная для США электоральная активность. На участках в США выстраивались длинные очереди. Это при том, что почти 100 млн американцев или 40% всех избирателей уже проголосовали по почте и на досрочно открывшихся участках в ряде штатов. Представитель Демократической партии Джо Байден занимал пост вице-президента США с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр (с 1973 года по 2009 год). Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.