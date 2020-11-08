Фото предоставлено департаментом полиции Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с начала года за нарушение законодательства в сфере оборота оружия 777 владельцев были привлечены к административной ответственности, в том числе 504 факта за нарушение правил хранения оружия и 273 факта за нарушение правил регистраций (перерегистраций) оружия. - Вместе с этим, 77 граждан привлечены к административной ответственности за незаконное хранение и ношение не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного оружия. Кроме этого, из нелегального оборота изъято 106 единиц оружия (из них нарезной – 4, гладкоствольного – 92, газовый – 1, травматического – 3, пневматического – 5, сигнальный -1), - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что за 2020 год добровольно сдано жителями Актюбинской области 63 единицы огнестрельного оружия из них (нарезного – 5, гладкоствольного – 56, травматического – 2) и 517 патронов к нарезному оружию, на общую сумму 3,5 миллиона тенге.