5 ноября в ЗКО стартовали Областные штабные тренировки «Қыс-2020», цель которых – повышение уровня готовности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, учения проходили по легенде, согласно которой в 10.00 на телефон «112» Управления в кризисных ситуациях ДЧС поступила информация, о том, что в северо-восточной части города в районе 10-го микрорайона (ул. Светлая, 91) на 3 этаже 5 этажного жилого дома произошел взрыв с дальнейшим возгоранием. - В результате нарушения технологического процесса в жилом многоквартирном доме прогремел взрыв, в результате хлопка частично обрушились 2 подъезда, жильцы остались в здании, и не имели возможности самостоятельно покинуть его, среди них имелись раненые и пострадавшие, - пояснили легенду учений. К слову, в ходе тактико-специального учения были отработаны 5 учебных точек, всего в учении было привлечено 104 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС ЗКО и его подведомственных подразделений.