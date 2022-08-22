- 22 августа около 15:15 при исполнении служебных обязанностей Сабыров Абылай Берикулы 2001 года рождения допустил огнестрельное саморанение из закреплённого за ним табельного оружия – пистолета Макарова. В результате полученного ранения военнослужащий скончался, – сообщили в Нацгвардии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана, контрактник части 3650, расположенной в Алматы, погиб от огнестрельного ранения во время службы.Правоохранительными органами проводятся следственные действия. Назначено служебное расследование для выяснения причин и обстоятельств случившегося.