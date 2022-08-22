По данным «Казгидромета», днём 23 августа на юго-западе ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. На большей части Казахстана сохранится погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
