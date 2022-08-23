- Согласно заключению экспертизы, изъятое у задержанных вещество является психотропным, общий вес cоставил 11 грамм. Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов. Проведено расследование по статье 297 УK РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Второго марта транспортные полицейские задержали 15-летнего школьника и его 19-летнего знакомого, когда они закладывали наркотики на подъездном пути железнодорожной станции Уральск. Запрещённые вещества они прятали в стволах деревьев.Суд приговорил 19-летнего подсудимого к 10 годам лишения свободны, а его 15-летнего сообщника - к семи годам и шести месяцам заключения.