– Злоумышленник ввёл его в заблуждение под предлогом сохранения счёта, после чего потерпевший оформил кредит в онлайн банкинге и перевёл звонившему 4.7 миллиона тенге, затем также оформил ещё один займ в другом банке на сумму 4.5 миллиона тенге, денежные средства он тоже перевёл мошеннику, после чего взял ещё два миллиона тенге, которые также перевел на указанный мошенником счёт, – рассказал начальник управления криминальной полиции ЗКО Султан Шалдарбеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ещё одна жертва «сотрудников службы безопасности банка» обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 47-летний житель Уральска последовательно перевёл мошенникам 11,2 миллиона тенге.Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводятся розыскные мероприятия. Полицейские говорят, что как правило в подобных случаях деньги уходят по цепочке переводов на счета иностранных банков и там обналичиваются. Поэтому раскрытие такого рода преступлений представляет сложности и вернуть деньги, отданные мошенникам, практически невозможно.