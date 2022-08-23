- В этой связи для решения вопросов обеспечения лесовладельцев материально-техническим оборудованием и проведения лесовосстановительных работ прошу акимов указанных областей рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета, - сказал министр в ходе заседания правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр экологии, геологии и природопользования Сериккали Брекешев заявил, что Актюбинская и Западно-Казахстанская области не выделили деньги на проведение работ по комплексным планам лесовосстановления и воспроизводства лесов.Напомним, в Казахстане реализуется масштабный проект по посадке двух млрд деревьев в течение пяти лет. В прошлом году деревья посадили на площади в 66 тысяч гектаров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.