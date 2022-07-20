Во время проведения круглого стола ко Дню защиты реки Урал участники вновь обсудили проблемы обмеления реки и спасения экосистемы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
19 июля в Уральске состоялась ежегодная встреча Орхусских центров и НПО, приуроченная ко Дню защиты реки Урал. Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев отметил, что в последнее время совместные работы Казахстана и России по спасению Урала сократились.
- Много лет работали совместно и вели экспедиции по Уралу, благодаря которым наше правительство в Москве и правительство в Нур-Султане обратили внимание. Но, к сожалению, мы не удовлетворены дальнейшим ходом выполнения соглашения. Я думаю, такие вопросы должны решать не в столицах наших государств, а здесь, на месте. И нужно дать полномочия нашим субъектам, как это было при существовании межреспубликанского Комитета по праву (1977 по 1994 годы). Поэтому, активность резко снизилась и надеемся, что новая инициатива коллег позволит обратить внимание на те проблемы, которые существует. Ситуация меняется: климат, водные ресурсы. Нужно адаптировать природопользование к изменяющимся условиям, а не думать, что Урал был такой и таким должен быть. Должны признать, что Урал маловодная река и учитывать это в интересах водопотребления. К сожалению, экосистемой никто не занимается и начинаем думать о дноуглубительных работах, о плотинах. А это приводит к нарушению экосистемы. Вопрос охраны природного комплекса от истока до устья, к сожалению, не стоит на повестке дня, - отметил Чибилев.
Региональный координатор экспертной платформы по водным вопросам и изменению климата (с участием стран Центральной Азии, Кавказа и России)
Булат Есекин считает, что проведение ежегодных круглых столов в практическом плане мало что дают, но они позволяют понять некоторые вещи, которые знают только профессионалы.
- Нужно поменять формат системы управления, который «убил» Аральское море. Эта система связана с тем, что ежедневно миллионы людей (бизнесмены, предприниматели, домохозяйства, министерства, предприятия и сообщества) подрывают природную основу. К примеру, забирают больше воды, чтобы вырастить картошку, выработать больше энергии и потом её продать. Мы живём в той системе, где человечество считало, что ресурсы не ограничены, можно брать и брать, на этом построено богатство человечества: рост ВВП, доходы и инвестиции. Только недавно поняли, что есть предел, за который выходить нельзя. Образно говоря, есть деверево, которое даёт плоды, там нельзя трогать корни. А мы начинаем распиливать их и продавать, - сказал Есекин.
Он пояснил, что более 70% экосистем планеты уже нарушены. И катастрофа, которая была на Аральском бассейне, когда вместо цветущего и богатого осетром моря образовалась новая пустыня - это высшая форма деградации природы. История повторяется на Балхаше, на Урале, и на многих других экосистемах. Потому что подход связан с тем, чтобы побольше взять от природы.
Как отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов, сопредседатель Казахстанско-Российской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Жайык Зульфия Сулейменова, сегодня обсуждается не только река Жайык, но и Жайык-Каспийский бассейн.
- Учитывая, что Казахстан - страна без выхода к мировому океану, у нас концентрируются парниковые газы и повышение температуры происходит в два раза быстрее. Это сказывается на водном балансе. Сейчас важно выработать системные и комплексные меры, по тому, как мы можем сохранить экосистему. В прошлом году приняли новый экологический кодекс, одной из его новелл является то, что мы впервые за историю экологического законодательства включили адаптацию к изменению климата. Это снижение уязвимости наших экосистем к меняющемся климату. Один из четырёх секторов, которые мы выявили наиболее приоритетным и уязвимым, это как раз таки водные ресурсы. В этом направлении мы должны проводить оценку уязвимости. Сюда будет попадать не только Жайык-Каспийский бассейн, но и все остальные бассейны и водные объекты, - пояснила Зульфия Сулейменова.
Вице-министр экологии отметила, что должна проводится большая научная работа.
