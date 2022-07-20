Учебный год в школах Казахстана могут продлить на две недели
Это позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивности изучения «сложных» тем, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Соответствующий приказ министерства просвещения опубликован на сайте «Открытых НПА». Согласно документу, продолжительность учебного года 2022-2023 в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.
Каникулярные периоды в течение учебного года:
в 1–11 (12) классах: осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно),
зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно),
весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
в первых классах дополнительные каникулы – семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
В пояснительной записке говорится, что добавление дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения.
- Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся, - считают в министерстве.
Публичное обсуждение продлится до второго августа.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!