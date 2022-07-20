Пока уральцы могут полакомится сладкими арбузами из Шымкента и Туркестана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Арбузы в Уральске стали продавать ещё в начале июня. Тогда килограмм ягоды стоил по 250-300 тенге. Самый большой выбор бахчевых уже по традиции находится вдоль трасс и на рынках. Сейчас цены разнятся - в зависимости от точки продажи арбузы стоят по 140-180 тенге за кило. Дыни стоят по 450-600 тенге за кило. Торговцы говорят, что ягода вся привозная, местные ещё не завозят.
Мы решили узнать у бахчеводов области, когда поспеют арбузы и дыни. Руководитель КХ «Урожай» Юлия Кан говорит, что арбузы появятся в конце июля, не раньше.
- В прошлом году уже в начале июля мы вовсю продавали арбузы. Вырастить их не легко. К примеру, в прошлом году арбузы погорели из-за сильной жары, а в позапрошлом году мы бросили поля, потому что было их изобилие. На полях плоды поедают зайцы, суслики, вороны, заходят на территорию коровы. А ещё воруют люди. Думаю, что арбузы будут, нужно только подождать, - отметила Юлия Кан.
Руководитель КХ «Энергетик» Юрий Шегай говорит, что местные арбузы ещё не поспели. У него засажено этой культурой 14 гектаров земли. Дыни в этом году предприниматель не сажал, из-за вредителей - «дынной мухи».
- Массовый сбор урожая пойдёт только первого августа. Весна была совсем холодной и это скажется на вкусовых качествах. Возможно, они будут не такие сладкие, как в прошлом году. Что касается цен, то их диктует рынок, а не предприниматели. Наверное, местные после массового сбора будут дешевле, чем привозные, - отметил он.
Предприниматели признаются, что помимо селитры они добавляют различные минеральные вещества при выращивании арбузов, иначе на истощённой земле уже ничего не вырастет. Только селитру нужно добавлять правильно: до цветения и после цветения, но ни в коем случае нельзя при появлении ягоды.
Стоит отметить, что вся продукция предпринимателей проверяется на нитраты, и превышений нормы не было.
