Эти деньги были обналичены и нигде больше не фигурировали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В специализированном уголовном суде продолжилось слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева
, который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга.
Далее суд приступил к допросу руководителя проекта ТОО «Байлы» Ислама Нагметова (брат подсудимого Александра Нагметова - прим. автора),
он так же является директором ТОО PROFSTROYGARANT. Мужчина рассказал, что в сентябре 2020 года к нему приехал знакомый Алибек Нургалиев, предложил поработать над строительством девятиэтажных домов и он согласился.
– С первого дня мы приступили к работе, вырубили деревья, вырыли котлован и наняли персонал, предоставили технику. Вначале ТОО «Шалкар пром холдинг» оплачивал наши услуги, а с января 2021 года выплаты остановились, в мае выплатили около 20 млн тенге и на этом всё. В августе у нас произошел конфликт на стройплощадке, уехали два крана, которые я нанимал. Мне пришлось заложить свою машину и оплатить услуги подрядчиков, чтобы они вернулись к работе. В конце апреля по просьбе Нургалиева меня назначили директором филиала ТОО «Байлы», я открыл счёт. Электронный ключ по просьбе Нургалиева я передал его супруге. В конце августа я заблокировал электронный ключ и с сентября мы начинаем полное финансирование проекта. Тогда же дела ухудшились, стройка всё время останавливалась, Нургалиев всё обещал приехать, но не приезжал, далее он вообще перестал отвечать на звонки, - рассказал Ислам Нагметов.
В сентябре начало поступать финансирование именно на филиал ТОО «Байлы» и работа, по словам Нагметова, возобновилась. Тогда он попросил Алибека Нургалиева предоставить все выписки по подрядчикам, которые были задействованы в объекте. Тогда Нагметов-младший узнал, что есть такие фирмы как ИП «Суюндикова», оформленная на супругу Нургалиева, ТОО «Алтима дизайн» - на сестру супруги и ТОО «Аксай строй 2020», которая оформлена на его тёщу. Нагметов начал требовать у Нургалиева возврат денег, выделенных на строительство домов.
– На все мои вопросы Нургалиев не давал внятного ответа. Со всех проектов были выведены деньги. Пользуясь моим электронным ключом, бухгалтер Мира переводит деньги «Аксай строй 2020», ТОО «Оптима дизайн», на Костанайские, Актауские объекты. Тогда я понял, что все деньги со всех объектов он начислял себе и своей «бригаде». Я был вынужден приостановить деятельность ТОО PROFSTROYGARANT, задолжал в общей сложности более 30 млн тенге и всё это произошлл из-за ТОО «Шалкар пром холдинг». Далее были задержаны Арман Уксукбаев и Александр Нагметов и акимат перестал выделять деньги, - отметил Ислам Нагметов.
Далее адвокат Газиз Ынтыкбаев поинтересовался у свидетеля по поводу трактора, который принадлежит Лидии Уксукбаевой (супруга подсудимого - прим. автора)
. Технику арендовали для работ на стройплощадке, договор об аренде Нагметов заключил с Уксукбаевой. Надеясь на порядочность Нургалиева, Нагметов не стал заключать допсоглашение об аренде спецтехники.
– В сентябре прошлого года, когда Нургалиев перестал отвечать на мои звонки, я позвонил своему брату Александру Нагметову и в жесткой форме сказал, чтобы выбивал деньги. Мне нужно было рассчитаться с людьми. На данный момент Нургалиев мне должен 40-50 миллионов тенге, - сказал Нагметов-младший.
Во время строительства, по словам свидетеля, со стороны Армана Уксукбаева были требования лишь касательно работы, а именно глава отдела строительства требовал у подрядчиков, чтобы строительство велось вовремя и завершилось в намеченные сроки.
Затем суд приступил к допросу самого Алибека Нургалиева, который рассказал, что в 2020 году Ислам Нагметов отправил на его электронную почту ПСД девятиэтажных домов и попросил его ознакомиться с документами. Далее они созвонились, назначили встречу в Уральске, на встречу пришли братья Нагметовы и говорили об участии в тендерах на строительство двух многоэтажных домов.
– Александр Нагметов сразу обозначил, что вопрос будет решаться через главу отдела строительства, а посредником выступает сам. А Ислам - связующее звено между мной и Александром. В тот же день мне устроили встречу с Арманом Уксукбаевым, однако сам Уксукбаев о взятке ничего не говорил. Позже Александр сказал мне, что нужно будет в качестве взятки передать 130 миллионов тенге и после для Уксукбаева я должен буду купить новый трактор. Я вернулся в Актобе, предупредил Нагметовых, что у моего ТОО не хватит категории, лицензии и финансовой устойчивости. Позже я переговорил с ТОО «Байлы» и предложил им поучаствовать в тендере. После победы в тендере между ТОО «Шалкар пром холдинг» и ТОО «Байлы» заключили договор о субподрядных работах. У Ислама Нагметова не было квалифицированного персонала для работы с монолитными железобетонными конструкциями, сварочных работ, вязки арматуры, он предложил предоставлять спецтехнику и рабочий персонал, - вспоминает Алибек Нургалиев.
Спустя месяц, по словам Нургалиева, на счёт ТОО «Байлы» поступает финансовый платеж в 400 млн тенге, те перечисляют средства ТОО «Шалкар пром холдинг». На эти деньги были оплачены долги и закуплены стройматериалы. После поступления средств Нургалиев говорит, что в его адрес начали поступать угрозы от Александра Нагметова.
– Он без конца звонил и требовал, чтобы выполнил условия, а иначе у меня возникнут трудности, я попросил время. Далее с октября по ноябрь 2020 года тремя траншами передал Нагметова-старшему 130 млн тенге. Деньги поступали на счет ИП «Суюндиковой», супруга снимала и передавала мне. Уксукбаев лично не требовал у меня денег, а делал это через Нагметова. Я начал переговоры по приобретению в лизинг трактора для Уксукбаева, но родственники, узнав об этом, не дали мне его купить. Далее я залез в долги, чтобы строительный процесс не останавливался, всю зиму мы работали. Зимой у ТОО «Байлы» меняются учредители, у них возникли финансовые трудности и банк мог наложить арест на их счета. Я попросил их решить этот вопрос. В апреле на счет ТОО «Байлы» поступают 128 млн тенге, 60 млн удерживает банк. Наступил строительный сезон, из-за таких финансовых потерь не получается начать работы, мне приходится искать другие способы, брать кредиты, другие проекты и занимать, - рассказал Нургалиев.
Всё это время, по словам мужчины, в его адрес продолжали поступать угрозы. Нургалиев пожаловался, что в результате действий братьев Нагметовых в данный момент у него заблокированы счета, его семья с тремя детьми осталась без жилья и он вынужден был обратиться в антикоррупционную службу.
Адвокат поинтересовался, куда делись оставшиеся деньги от авансовых поступлений. Из 440 млн тенге 130 он отдал в качестве взятки, а остальные, по словам Нургалиева, были потрачены на покупку стройматериалов и оплату аренды техники. Однако адвокат Армана Уксукбаева Тамара Сарсенова поставила под сомнение эти слова Алибека Нургалиева.
– 20 сентября на счёт ТОО «Шалкар про холдинг» поступают два больших платежа - 239 млн тенге и 243 млн тенге. Для взятки вы перечислили супруге 100 млн тенге, где вы взяли остальные 30 млн тенге? По банковским выпискам, ваша супруга из 100 млн передает 90, 19 млн ей дает мама Акбаян Ныгметова и еще 20 млн снимаете вы со счета «Шалкар про холдинг» и передаёте жене. С этих авансовых платежей вы себе что-нибудь получили? Куда вы дели остальные деньги? - спросила Сарсенова.
– Купил стройматериалы, - ответил Нургалиев.
– Закупом стройматериалов занималось ТОО «Аксай строй 2020», которое принадлежало вашей тёще. У вас с ней договора нет, есть договор между ней и ТОО «Байлы». Каким образом ТОО «Байлы» заключило договор с пенсионеркой, которая впервые в жизни зарегистрировала ТОО. Почему ТОО «Байлы» выбрало в качестве партнёра по закупу стройматериалов для такого большого объекта, ведь у пенсионерки нет опыта предпринимательской деятельностью? Ваша тёща или ваша супруга обсуждали с вами эти дела? Ведь генеральный подрядчик перечисляет ей почти миллиард тенге на закуп материалов, - спросила Тамара Сарсенова, на что Нургалиев ответил отрицательно.
Более того адвокат заявила, что из 440 миллионов тенге авансового платежа, второго октября Нургалиев перечислил 100 миллионов тенге не только супруге, но и себе 100 миллионов тенге.
– Это были бюджетные деньги и предназначались для строительства жилья. Но вы эти 100 млн снимаете согласно договору финансовой помощи от 6 января 2020 года. Тендер выигрываете 18 августа и 21 сентября вы заключаете договор с отделом строительства, то есть вы забрали государственные бюджетные деньги лично себе и своей супруге. При этом вы ещё забрали 100 млн тенге в счёт какого-то долга, который не имел отношения и образовался задолго до этих тендеров. Почему вы забрали бюджетные деньги? Второго октября вы перекидываете 120 млн тенге на счёт сестры своей супруги, это ТОО «Алтима дизайн», которое не является вашим партнёром. Из 440 миллионов 320 вы уже распределили между своими родственниками. Как вы это объясните? Шестого октября ваша тёща Акбаян Нигметова, которая всего две недели как предприниматель, перечисляет 84 млн тенге на свой счёт как физическое лицо в качестве финансовой помощи. 19 октября Акбаян Нигметова закидывает на счёт своего ТОО «Аксай строй 2020» 70 млн тенге. Меньше чем за две недели пенсионерка зачисляет себе 150 млн тенге. 18 октября Мейрамгуль Суюндикова, ваша жена, пополняет счёт своей мамы на 27 млн тенге, потом ещё на 6 млн тенге. Третьего ноября ваша тёща пополняет счёт вашей супруги на 40 млн тенге. Вам что-нибудь известно об этом? - спросила Тамара Сарсенова.
На все вопросы адвоката Алибек Нургалиев ответил, что на тот момент находился в подавленном состоянии, и всех деталей не помнит. А чтобы вспомнить и освежить память ему необходимо поднять всю документацию.
Допрос Алибека Нургалиева продолжится 26 июля.
