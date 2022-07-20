Депутаты Сената Парламента РК Нариман Торегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Бурлинский район с рабочим визитом. Бурлинский район посетили сенаторы Народные избранники вместе с акимом Бурлинского района Еркебуланом Ихсановым, его заместителями, секретарем районного маслихата Кайратом Ермекбаевым посетил ряд сельских округов. В ходе рабочей поездки делегация ознакомилась с деятельностью ТОО "Жарсуат", в частности они осмотрели посевные и птицеферму и ряд других предприятий. Кроме того, сенаторы осмотрели строительство автодороги республиканского значения "Подстепное - граница РФ", и встретились с жителями населенных пунктов.  