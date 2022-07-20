- В этой связи в рамках рабочей группы «По вопросам применения ККМ» совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ, - говорится в сообщении.

В комитете государственных доходов объяснили, что в этом году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных (ККМ) внесены изменения.Соответственно, всем предпринимателям, применяющим ККМ, до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие контрольно-кассовые машины. После 15 сентября протоколы перестанут поддерживаться.