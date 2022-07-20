По данным «Казгидромета», днём 21 июля на западе ЗКО ожидаются гроза, град и усиление ветра. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Ложбина Северо-западного циклона принесёт дожди с грозами и усилением ветра на большей части страны.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +14..+16. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
