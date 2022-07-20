Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло 20 июля 19:40 на улице Карбышева, недалеко от магазина «Экспресс». По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель ВАЗ-210740 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 72-летнюю пострадавшую на карете скорой помощи доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель трезв. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. При движении обязательно использовать ремни безопасности.