Вопросы применения государственного языка при отправлении правосудия обсудили в ЗКО

В областном центре собрались представители судов Актюбинской, Мангистаускй, Атырауской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 октября в Уральске состоялась региональная конференция на тему "Проблемы качественного отправления правосудия на государственном языке", в которой приняли участие судья Верховного Суда РК Баглан Макулбеков, заведующая отделом информационного обеспечения Верховного Суда Нургуль Карагойшина, председатели областных судов, представители правоохранительных органов, прокуратуры, коллегии адвокатов че