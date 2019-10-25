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Социум

Вопросы применения государственного языка при отправлении правосудия обсудили в ЗКО

В областном центре собрались представители судов Актюбинской, Мангистаускй, Атырауской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 октября в Уральске состоялась региональная конференция на тему "Проблемы качественного отправления правосудия на государственном языке", в которой приняли участие судья Верховного Суда РК Баглан Макулбеков, заведующая отделом информационного обеспечения Верховного Суда Нургуль Карагойшина, председатели областных судов, представители правоохранительных органов, прокуратуры, коллегии адвокатов че
Арайлым Усербаева
Вопросы применения государственного языка при отправлении правосудия обсудили в ЗКО
В областном центре собрались представители судов Актюбинской, Мангистаускй, Атырауской  и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 октября в Уральске состоялась региональная конференция на тему "Проблемы качественного отправления правосудия на государственном языке", в которой приняли участие судья Верховного Суда РК Баглан Макулбеков, заведующая отделом информационного обеспечения Верховного Суда Нургуль Карагойшина, председатели областных судов, представители правоохранительных органов, прокуратуры, коллегии адвокатов четырех областей западного региона. Всего в конференции приняли участие более 100 человек. Как рассказала судья в отставке Акгуль Карасаева, мероприятие было организовано Верховным Судом РК, а целью является развитие государственного языка. – Сегодня мы обсуждаем проблемные вопросы применения государственного языка в судопроизводстве. Проблема есть, но она разрешима. В самом законе вопросы применения государственного языка прямо прописано, что по всем делам судопроизводство ведется на государственном языке. При необходимости применяются русский язык либо другие языки. Если кто-то из участников процесса нуждается в переводчике, то ему предоставляется такая возможность. Но требование закона не всегда исполняется и в связи с этим, конечно, возникают проблемы. Но если сравнивать с тем, что было 7-10 лет назад, то мы сделали в этом направлении огромный шаг вперед. Чаще всего делопроизводство ведется на казахском языке. Иногда бывает так, что человек заявляет об этом во время судебных разбирательств, и тут возникают трудности. В таких случаях требуется помощь переводчика, людей, знающих в совершенстве оба языка, - рассказала Акгуль Карасаева. Баглан Макулбеков отметил, что органы досудебного производства должны строго соблюдать правовые нормы, регулирующих реализацию языкового принципа при подготовке процессуальных документов. – Нужно обращать особое внимание на их содержание и лингвистические правила, обеспечить качественным переводом людей, которые участвуют в деле и не владеют языком ведения судебного дела, - заявил Баглан Макулбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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