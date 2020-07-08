Во Всемирной организации здравоохранения допустили возможность передачи по воздуху коронавирсной инфекции. Об этом на брифинге заявила технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци, сообщает Reuters. - Нельзя исключать возможность воздушной передачи в общественных местах, особенно в очень специфических условиях, в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Однако доказательства необходимо собирать и интерпретировать, и мы продолжаем делать это, – сказала Бенедетта Аллегранци. Любое изменение оценки ВОЗ риска передачи может повлиять на её нынешнюю рекомендацию по сохранению физического расстояния в один метр. В организации заявили, что в ближайшее время опубликуют научное резюме, в котором опишут способы передачи вируса с учётом последних исследований. ВОЗ ранее заявляла, что вирус, вызывающий COVID-19, распространяется главным образом в виде крупных дыхательных капель, которые при кашле и чихании инфицированных быстро оказываются на полу. Но в открытом письме, которое адресовали ВОЗ 239 учёных из 32 стран, указываются факты, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заразить людей и их не способны сдержать обычные маски. Учёные призывают организацию пересмотреть свои рекомендации по распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ на 7 июля, в мире подтверждено 11 500 302 случая COVID-19, включая 535 759 летальных исходов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.