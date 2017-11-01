Руководство поликлиники №1, к которой прикреплена Галина БОШЕНЯТОВА, заявляет, что женщина не проходила обследование у них, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" руководство поликлиники №1 прислали ответ на запрос, по какой причине 30-летней Галине БОШЕНЯТОВОЙ не продлили инвалидность. - Бошенятова прикреплена к городской поликлинике №1 с 17 октября 2017 года. В период с момента прикрепления по сегодняшний день она на приеме у участкового врача не была, направление на лечение в дневной стационар не получала, по вопросам установления инвалидности и степени утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу также не направлялась, - говорится в ответе. Однако в отделе занятости и соцпрограмм ранее отметили, что Галина БОШЕНЯТОВА прошла необходимых специалистов, которые дали заключение о ее выздоровлении. Напомним, Галина БОШЕНЯТОВА была лишена пособия по инвалидности 3 группы, которое она получала из-за приступов эпилепсии. Врачи заявили женщине, что она здорова и дееспособна, несмотря на участившиеся приступы. Сейчас женщина вместе с 5-летним сыном остались без средств для существования, так как из-за болезни ее увольняют с работы.