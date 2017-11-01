индивидуального

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, прокуратурой Таскалинского района ЗКО проведен анализ соблюдения работодателями прав инвалидов, по результатами которой были выявлены нарушения. - Инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также один из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида не являются плательщикамиподоходного налога. Однако в Таскалинском районе было установлено, что работодателями незаконно удержаны индивидуальный подоходный налог с 40 работников на сумму более 3 миллионов тенге, - пояснили в пресс-службе ведомства. После проверки все незаконно удержанные деньги были возвращены в полном объеме.