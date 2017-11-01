Рамиль БЕРКИМБАЕВ вместе с мамой отправились в Самару, откуда улетят в Женеву, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 октября Александра БЕРКИМБАЕВА вместе с сыном уехала в Самару. Семье удалось собрать половину суммы - 3,6 млн тенге, чтобы врач Мунье в клинике Швейцарии принял их. - Нам нужно собрать еще 10 тысяч франков - это 3,6 миллиона тенге. Надеюсь на помощь неравнодушных людей. Спасибо всем за помощь и за поддержку, - рассказала Александра БЕРКИМБАЕВА. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии, но стоимость операции составляет 7,5 млн тенге. Однако семье не под силу набрать такую сумму. Если Вы желаете помочь Рамилю БЕРКИМБАЕВУ, можете позвонить маме по номеру телефона 8 747 162 66 34. Счет в Сбербанке 4263433991847390. Qiwi кошелёк +7 777-194-47-63. Kaspi gold 5169 4931 8059 3793. ИИН 930429400398. [email protected].    