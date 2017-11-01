Семилетняя Карина является инвалидом с самого рождения. Сейчас она вместе с мамой живут в маленькой комнате в общежитии по улице Ружейникова, 13. Это жилье, как временное, в прошлом году женщине предоставил акимат, пока она стоит в очереди на получение собственной квартиры. По словам мамы девочки Ларисы ТЕРЕЩЕНКО, этого им хватает. Ее основная проблема в том, что ее дочь сняли с инвалидности. - Мы с рождения наблюдаемся, лежали в неврологии в Зачаганске, инвалидность нам сначала не давали, хотя нас направляли, и только потом, когда ей было два года, дали инвалидность. Мы два года пробыли на инвалидности, потом пошли заново проходить комиссию, нам на год продлили. Спустя год мы снова идем, и они снимают инвалидность. Тогда я им сказала, что я иду в прокуратуру, отдайте мне все документы, они испугались, сказали, мол, Лариса, успокойся, посиди, мы тебе оставим сейчас. И вот на год еще оставили, а в этом году окончательно сняли, - говорит жительница г. Уральск Лариса ТЕРЕЩЕНКО. Сама женщина тоже является инвалидом, периодически ее мучают приступы эпилепсии. Она также получала пенсию, но вот в 2015 с инвалидности ее сняли. Но это не так сильно беспокоит женщину, главное - решить проблему дочери. Сейчас девочка ходит в коррекционный класс, плюс занимается дома с мамой. Лариса Терещенко рассказывает, что на пособие, которое получала дочь, они могли ездить в столицу и в Самару на обследование. - У нас диагноз - внутренняя гидроцефалия, церебральная киста черепной ямки и сопутствующий диагноз у нас идет эпикантус – это болезнь глаз, и еще расходящееся косоглазие, - сообщила Лариса. Заместитель руководителя по вопросам медико-социальной экспертизы Ардак МУКАНОВА сообщила, что последнее обследование показало, что девочке стало лучше, а именно киста, которая находится у нее в голове, перестала расти. - Объективно осмотрев ребенка, было вынесено экспертное заключение, данных для установления пособия по инвалидности нет. На момент осмотра у ребенка ограничений жизнедеятельности не было, но мы рекомендовали им наблюдаться в дальнейшем у психиатра. У этой семьи, конечно, пособие приостановлено, а так все лечение и обследование проводится бесплатно, - пояснила Ардак МУКАНОВА. Женщине порекомендовали еще раз пройти комиссию, и если она не согласится с ее решением, тогда обратиться в суд.