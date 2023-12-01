Сервис будет развивать рекомендации и создавать новые рекомендательные продукты вокруг открытия новой музыки, которая дает пользователям больше ярких эмоций, а артистам — больше постоянных слушателей.

Первый этап изменений, произошедших на сервисе, включает переход на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «Моей волне» и обновление основных разделов мобильных приложений. Кроме того, сервис представил новую бренд-платформу, логотип и визуальный стиль — теперь они лучше отражают эмоции слушателя в моменты, когда Яндекс Музыка угадывает его музыкальные предпочтения и ставит именно ту музыку, которую ему надо было услышать.

«Яндекс Музыка уже давно не просто каталог треков. Запустив в 2021 году «Мою волну», мы хотели научиться точно рекомендовать слушателям то, что им подходит, чтобы избавить их от необходимости самостоятельно искать музыку, которая понравится. И у нас это получилось — по мнению слушателей музыки онлайн, мы точнее других попадаем в их музыкальные предпочтения*. Теперь мы хотим идти дальше: с помощью рекомендаций сделать музыку бесконечным источником воодушевления и вдохновения, который будет давать слушателям энергию двигаться к тому, чего они действительно хотят, а артистам — откроет путь именно к тем слушателям, которые с ними останутся. Новый бренд и визуальная айдентика отражают суть современной Яндекс Музыки — сервиса, создающего персональный музыкальный мир, который воодушевляет», — говорит Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Умная система рекомендаций «Моя волна» теперь использует глубокие нейронные сети, чтобы понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей, и прогнозировать возможные варианты их развития. Это позволяет «Моей волне» открывать слушателям в три раза больше новых любимых артистов, чем они находят самостоятельно.

«Предпочтения людей в музыке не статичны, с течением времени они могут меняться с разной динамикой. Например, иногда люди ненадолго «влюбляются» в какого-то исполнителя или жанр, но это увлечение быстро проходит. А есть и другие паттерны — когда человек находит любимую музыку и остается с ней надолго. Его предпочтения меняются медленно, он постепенно переходит от одного жанра к другому, часто даже не замечая этого. Так, анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, «Моя волна» теперь способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения. Это аналогично работе современных языковых моделей, таких как Yandex GPT, но уже в контексте музыки», — рассказал Александр Сафронов, главный по рекомендациям в Яндекс Музыке.

Одновременно с этим обновились ключевые разделы сервиса. Главный экран Яндекс Музыки теперь полностью персонализирован: на нем появились быстрый переход к Коллекции, истории прослушиваний в «Моей волне» по любимым жанрам, а также добавились разделы «В стиле» и «Встретились в Моей волне», где можно найти артистов, которых слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций. В обновленном разделе Коллекция заработала специальная «Моя волна» по собранной пользователем музыке. Здесь система предлагает треки из всех музыкальных разделов Коллекции пользователя, а также дополняет их новыми, похожими по стилю и звучанию. Это помогает делать новые открытия на основе Коллекции и тем самым пополнять её.

Основное направление развития сервиса нашло отражение и в визуальной айдентике Яндекс Музыки. В новом логотипе сервис отказался от общепринятых музыкальных ассоциаций (музыкальной ноты). Центральным графическим элементом стал яркий импульс, который символизирует момент воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки.

Разработкой новой айдентики занималась команда дизайна бизнес-юнита Яндекса «Плюс Фантех» совместно с дизайнером Вадиком Мармеладовым, дизайн-бюро Щука, а также шрифтовой студией Contrast Foundry. Ключевой задачей команды была разработка нового стиля, который позволит отразить не только функциональность, но и главную эмоциональную ценность сервиса — воодушевление слушателей от встречи с той самой музыкой.

Новости компании