Республиканское общественное объединение «Әділдік жолы» активно борется с коррупцией. Директор объединения Дидар Смагулов сообщил, что за время своей работы они возбудили 76 уголовных дел. Кроме того, 1206 человек были привлечены к административной ответственности, штрафы, уплаченные ими, составили сумму более 800 миллионов тенге, которая была возвращена в бюджет.

Общественное объединение запускает проект по повышению правовой грамотности с целью предотвращения коррупции.

— Мы должны стать обществом, в котором даже мысль совершить правонарушение, дать взятку или поднять руку на слабого будет порицаема и преступна. Это сложная работа, но этот путь нужно пройти. Команда активно проработав два года на деле убедилась, что у нас есть пробелы в правовой грамотности. Рассмотрев за это время порядка 8000 обращений граждан мы убеждены, что повысив знание населением законов и правил можно снять ряд вопросов, не доводя их до преступлений, — говорит директор объединения.

Проект открыт для всех граждан РК. Сообщайте о проблемах и фактах коррупции через Call center 1463.