- Мы надеялись на объективность. Дома даже никто не знает, что меня тут взяли под стражу. Как так? Ни одного доказательства нет, что было преступление! , - кричал после оглашения приговора замначальника отделения полиции, теперь уже бывший, Руслан Есанов. - Получается, какого-то наркошу можно защищать, а сотрудников полиции, которые служат государству нет? - возмущались другие взятые под стражу в зале суда осужденные. Приговор 4 сотрудникам отдела полиции: Руслану Есанову, Марату Темиргалиеву, Дастану Ходжибаеву и Асылбеку Таласбаеву вынесли 6 сентября. Их обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье 146 УК РК - "Умышленном причинение физических и психических страданий, совершенное следователем в группе лиц по предварительному сговору, с целью получить от пытаемого признания". Суд установил, что капитан полиции Руслан Есанов, будучи заместителем начальника отдела полиции № 4 Алматинского района УП Актобе. 25 января 2019 года с 18.40 до 22.40 в группе лиц по предварительному сговору с оперуполномоченными, капитаном полиции Маратом Темиргалиевым, старшим лейтенантом полиции Дастаном Ходжибаевым, лейтенантом полиции Асылбеком Таласбаевым совершил уголовное преступление против конституционных прав и свобод человека. Полицейские хотели, чтобы признанный виновным в неповиновении сотрудникам полиции и мелком хулиганстве Кульмухамбетов признался в других эпизодах краж, которые он, по версии обвинения, не совершал. Задержанный отказался признавать вину, в ответ полицейские стали бить его кулаком по телу, подбородку, надевали пакет на голову, оказывали на него психологическое давление. Суд приговорил замначальника отдела полиции Руслана Есанова к 5 годам колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Его также лишили звания капитана и медали «Ерлігі үшін». Пять лет колонии получил и Марат Темиргалиев. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и звания капитана полиции. Еще один полицейский Асылбек Таласбаев получил 4 года колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и звания лейтенанта полиции. Дастан Ходжибаев был приговорен к 4 годам. Суд также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и звания старшего лейтенанта полиции. Все четверо должны возместить потерпевшему моральный вред, выплатить ему 500 000 тенге. Суд вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Актюбинской области, указав на ненадлежащую работу руководства по профилактике и пресечению нарушений Конституционных прав человека сотрудниками полиции. Сотрудников полиции взяли под стражу в зале суда. Судя по их возмущением, это для них стало полной неожиданностью. Они надеялись, что суд их оправдает.