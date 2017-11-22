Задержание произошло еще в начале ноября, однако его подробности стали известны только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли продуктовые магазины, которые продают алкоголь лицам, не достигшим 18 лет. В ходе проверки был выявлен один из магазинов в районе остановки Пугачева, с владельцев которого сотрудники ИДН стали требовать деньги за сокрытие правонарушения. Однако владелец магазина обратился с заявлением в полицию. В ответе на запрос ДВД ЗКО ответили, что данный факт был, однако сумму взятки, количество задержанных сотрудников и их должности, в полиции предпочли не раскрывать. - После обращения в правоохранительные органы владельца одного продуктового магазина в отношении сотрудников было начато досудебное расследование по статье 366 ч. 3 УК РК - "Получение взятки". В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц, - говорится в ответе ДВД ЗКО. Другие подробности произошедшего выясняются.