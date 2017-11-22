Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли продуктовые магазины, которые продают алкоголь лицам, не достигшим 18 лет. В ходе проверки был выявлен один из магазинов в районе остановки Пугачева, с владельцев которого сотрудники ИДН стали требовать деньги за сокрытие правонарушения. Однако владелец магазина обратился с заявлением в полицию. В ответе на запрос ДВД ЗКО ответили, что данный факт был, однако сумму взятки, количество задержанных сотрудников и их должности, в полиции предпочли не раскрывать. - После обращения в правоохранительные органы владельца одного продуктового магазина в отношении сотрудников было начато досудебное расследование по статье 366 ч. 3 УК РК - "Получение взятки". В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц, - говорится в ответе ДВД ЗКО. Другие подробности произошедшего выясняются.