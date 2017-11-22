Семья из четырех человек в буквальном смысле осталась без крыши над головой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В паблик @atyrauoil написали жители поселка Водниково-2. Они просят помочь семье, в чьем доме произошел пожар. В результате полностью выгорела кровля и внутренняя часть жилья. - Дом теперь в непригодном состоянии, но, слава Богу, все остались живы - муж, жена и двое детей. Давайте по возможности поможем этой семье кто чем может! Я уверена, что мир не без добрых людей, - пишет одна из неравнодушных жительниц Атырау. Хозяевам дома можно позвонить по следующим номерам: Бейбитжан 87789461764 и Гульмира 8702 529 7005. Реквизиты:  6233571073580702 Народный банк ИИН 810610402979 Битималиева Гульмира Амантаевна Камилла МАЛИК Фото с @atyrauoil