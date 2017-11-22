Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, Шолпан КАДЫРОВУ назначили руководителем управления образования ЗКО на конкурсной основе и по согласованию с министерством образования РК. Кадырова Шолпан Маратовна в 1991 году окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина. Свою трудовую деятельность начала в 1991 году учителем в Джамбейтинской средней школе; 1994-1995 г.г. - преподаватель Уральского педагогического колледжа; 1995-1998 г.г. – директор центра воспитания при Сырымском районном отделе образования; 1998–2000 г.г. работала на различных должностях в институте искусств им. Даулеткерея; 2000-2002 г.г. - методист института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров Западно-Казахстанской области; 2002 - 2009 г.г. - начальник отдела управления образования Западно-Казахстанской области; 2009-2011 г.г. - директор областной специальной школы-интернат-комплекса для детей с нарушением слуха и речи г.Уральска. С 2011 года и по сегодняшний день занимала должность директора «Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления» города Уральска.